F1, Gp Arabia Saudita 2025: orari, info e dove vedere in tv il week end di Jeddah. Prova d'appello Ferrari

Dopo Giappone e Bahrain, il trittico di gare della Formula Uno si chiude a Jeddah: tutte le info per seguire prove libere, qualifiche e gara. Ecco il programma completo

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Tutto pronto a Jeddaa per il Gran Premio d’Arabia Saudita quinta tappa del Mondiale 2025 di F1 che scende in pista anche nel giorno di Pasqua. La prova araba chiude un terribile trittico consecutivo di gare dopo il Giappone e il Bahrain. Si riparte con i favori del pronostico per le McLaren di Piastri e Norris, la consueta voglia di Verstappen ma anche i segnali di miglioramento visti al Sakhir da parte della Ferrari dopo gli aggiornamenti sul fondo che si spera abbiano dato una svolta alla stagione di Hamilton e Leclerc. Vediamo tutti gli appuntamenti, gli orari e le info sul dove vedere il GP di Arabia Saudita 2025.

Gp Arabia Saudita, McLaren ancora favorita: Ferrari ci sei?

Si ricomincia da dove si era finito. La supremazia delle McLaren evidente in queste prime gara anche se non sempre confermata dai risultati, vedi in Giappone. Si rinnova dunque il duello interno tra Norris e Piastri in testa al campionato e divisi da pochi punti con l’australiano in grande ascesa dopo il successo in Bahrain. C’è poi il sempre più polemico Verstappen, ancora scottato dal sesto posto senza possibilità di lottare al Sakhir.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zitto zitto, quatto quatto in questo inizio di campionato Russell con la Mercedes si sta ritagliando grande spazio sul podio anche se manca il grande centro l’inglese sta facendo incetta di punti. Sperando che la stessa di Antonelli possa brillare nella notturna araba. E poi ci sono le Ferrari. Segnali incoraggianti domenica scorsa col 4° e 5° di Leclerc e Hamilton giunti dopo una bella parte centrale di gara e sul nuovo fondo. Da qui riparte la rossa per raggiungere quel podio ancora “vergine” nel 2025.

Gli orari delle qualifiche e della gara

Si scende in pista venerdì alle 15:30 con le prime prove libere. Seconda sessione invece in programma alle 19 italiane. Sia la FP1 che la FP2 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now e Sky Go.Sabato si tornerà in pista alle 15.30 con la terza sessione di Prove Libere 3, sempre visibili su Sky Sport F1. Si inizierà a fare sul serio alle 19 con il semaforo verde delle qualifiche: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in differita e in chiaro alle 21:30 su TV8 e tv8.it. Il programma del Gran Premio dell’Arabia Saudita si chiuderà alle 19 italiane di domenica con la gara. Anche qui c’è la possibilità di vederla in chiaro e in differita alle 21:30 su TV8 e tv8.it.

Gran Premio Arabia Saudita: tutti gli orari e i canali

Venerdì 18 aprile

Ore 15.30: Prove Libere 1 – Sky Sport F1, Sky Go, Now

Ore 19: Prove Libere 2 – Sky Sport F1, Sky Go, Now

Ore 21.45: conferenza stampa team principal – Sky Sport (in differita)

Sabato 19 aprile

Ore 15.30: Prove Libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, Now

Ore 19: Qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, Now

Ore 21.30: differita Qualifiche (TV8, tv8.it)

Domenica 20 aprile

Ore 19: Gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, Now

Ore 21.30: differita Gara (TV8, tv8.it)