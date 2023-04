Napoli, De Laurentiis: "Rifiutati 2.5 miliardi da un fondo arabo"

Pesante rivelazione del presidente del club azzurro

06-04-2023 10:04

Aurelio De Laurentiis ha parlato al Mattino di Napoli sulla sua squadra e sulla possibilità di vendita del club, oltre ad un passaggio sullo Stadio: “Neppure mi importa di sapere quanto vale il mio Napoli, tanto è il giocattolo di famiglia e non penso affatto di venderlo. Anche perché non saprei cosa fare dopo… Che faccio, mi compro un club in Premier? Ma io sono di origini napoletane, sto bene col Napoli e non mi devono “sfastiriare” con queste offerte. Un fondo arabo mi ha offerto 2,5 miliardi l’anno scorso ma io ho detto no. E dico di no pure ai fondi che vogliono rifarmi lo stadio. Lo stadio me lo rifaccio da solo se il Comune me lo vende a un euro come è logico che sia e se Corte dei Conti e Soprintendenze varie non si mettono a creare ostacoli come fanno sempre in questo Paese ingessato”.