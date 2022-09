Aurelio De Laurentiis si gode la vetta della classifica della Serie A e il suo Napoli. Soddisfazione ma anche qualche sassolino nella scarpa che il numero uno dei partenopei ha voluto togliersi. In occasione di un evento cinematografico ha così fatto il punto, celebrando Spalletti e i suoi.

Napoli, De Laurentiis si gode il momento

Dopo la vittoria del weekend contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti è primo in classifica con l’Atalanta. Un bel traguardo visto che indietro ci sono quelle che alla vigilia sono sempre date per favorite, da Inter, Juve fino al Milan. Il numero uno del club, Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto dubbi: “Sul Napoli non si parla, parlano i fatti”. Come a dire non c’è molto da commentare: nonostante tante partenze importanti e un mercato che ha fatto discutere il Napoli c’è.

Napoli, De Laurentiis più che soddisfatto

Non riesce a nascondere così la soddisfazione De Laurentiis che si prende una rivincita nei confronti delle critiche di queste settimane.“C’è una mia conferenza stampa dove ho detto: ‘Allestiremo una squadra grande’, poi non ci ha creduto nessuno e invece…”. Il progetto Napoli va avanti e merito va dato anche a Spalletti e al momento di forte sinergia proprio con il numero uno del club. Entusiasmo all’interno del gruppo e anche fuori tra i tifosi.

Napoli, Simeone è già stato conquistato dal progetto

Intanto, approfittando di questa breve pausa per la Nazionale, si torna a parlare di mercato. Tra gli acquisti più importanti della nuova annata quello di Simeone. Il calciatore è arrivato dal Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Si parla anche di trasformare l’accordo in obbligo, secondo Repubblica. Questo potrebbe avvenire con la qualificazione in Champions e con il raggiungimento di almeno 20 reti stagionali. Simeone, da buon argentino, si è subito ambientato bene e così il calciatore sta cercando di costruirsi un futuro o comunque di ridefinire le condizioni dell’accordo.