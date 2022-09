Napoli, Politano: "C'è grande entusiasmo"

19-09-2022 08:19

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha commentato a Dazn la vittoria contro il Milan nel posticipo: “Il rigore? Volevo calciare centrale, ma non è partita come pensavo. Fortunatamente è entrata. A volte calci male e fai gol, magari calciavo bene e me la parava. È stata una vittoria fondamentale, dopo una partita equilibrata cominciata con una prima fase di sofferenza”.

“Nello spogliatoio c’è grande entusiasmo. Quest’estate c’erano tante chiacchiere sul Napoli perché avevamo perso tantissimi giocatori, ma noi ci siamo messi a lavorare a testa bassa, senza mollare un centimetro. Abbiamo scoperto i nuovi, che sono forti, e quelli forti che già avevamo. E per adesso ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni”.