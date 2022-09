Il Napoli vola in vetta, Simeone stende il Milan. Le pagelle

18-09-2022 22:42

Il Napoli espugna San Siro grazie alla rete di Simeone, dopo il vantaggio di Politano e il pareggio di Giroud. Una vittoria per 2-1 dei partenopei che raggiungono l’Atalanta in vetta alla classifica.

Milan-Napoli, Meret protagonista

La prima vera occasione del match arriva dopo 15′, con Giroud che di testa colpisce la traversa: provvidenziale però anche l’intervento di Meret con la mano. Al 25′ De Ketelaere crossa dal fondo, l’attaccante francese di tacco non centra la porta e toglie la possibilità a Calabria di colpire indisturbato. Al 28′ Meret è bravo a dire di no ancora una volta dopo uno stacco di testa, questa volta di Krunic.

Milan-Napoli, la decide Simeone

Al 54′ Mariani, grazie all’ausilio del Var, nota il contatto tra Dest e Kvaratskhelia e concede il rigore. Dal dischetto Politano non sbaglia e firma lo 0-1 per il Napoli. Reagisce subito il Milan, lo stacco di testa ravvicinato di Theo Hernandez però viene murato dalla schiena di Di Lorenzo. Al 68′ De Ketelaere serve Messias che calcia di prima, Meret è ancora bravo a respingere. Al 69′ Theo Hernandez scappa sulla fascia e serve un cioccolatino in area a Giroud, che non può sbagliare per l’1-1. Il Milan spinge ma al 78′ è il Napoli a segnare nuovamente: cross di Mario Rui, stacco di testa perfetto di Simeone che batte Maignan. All’86’, dopo un contropiede perfetto, Kalulu colpisce la traversa davanti Meret. Ultima occasione vera per il pareggio, alla fine termina 2-1 per gli ospiti.

Milan-Napoli, come ha arbitrato Mariani

Al 54′ Dest interviene in scivolata su Kvaratskhelia e Mariani fischia il calcio d’angolo. Il Var però richiama l’arbitro e dalle immagini il fischietto romano vede il contatto sulla gamba del georgiano e cambia idea, decretando il rigore per gli ospiti.

Milan-Napoli, il tabellino

Reti: 55′ Politano (N), 69′ Giroud (M), 78′ Simeone (N)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A. disp. Tatarusanu, Mirante, Ballo Toure, Adli, Diaz, Bakayoko, Kalulu, Dest, Lazetic, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx, Gabbia All.Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.

ARBITRO: Mariani

Milan-Napoli, i migliori e i peggiori

Politano 6.5: sempre attivo, realizza il rigore del vantaggio dei partenopei.

Meret 7: attento e concentrato, molto bella la parata su Giroud nel primo tempo.

Kvaratskhelia 7: è sempre la spina nel fianco delle difese avversarie, si procura il rigore del vantaggio.

Simeone 7.5: entra e realizza con uno stacco di testa perfetto la rete della vittoria.

Mario Rui 7: bellissimo l’assist per Simeone, attento in difesa.

Dest 4.5: entra nel secondo tempo e commette subito l’errore, atterrando Kvaratskhelia in area.

Theo Hernandez 7: sulla sua fascia è come sempre inarrestabile, suo l’assist per Giroud.

Giroud 7: nei grandi match si fa trovare sempre pronto.