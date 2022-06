Napoli-Deulofeu, ci siamo: trattativa chiusura

19-06-2022 11:35

Nella giornata di ieri era rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non gradirebbe Deulofeu per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Non ne sono convinti a Udine, dove Il Messaggero Veneto parla di trattativa in chiusura tra friulani e partenopei.

L’indecisione del Napoli sarebbe dovuta, sempre stando a quanto riferito da Udine, a un tentativo di far abbassare il prezzo dello spagnolo, per il quale gli azzurri sono fermi a un’offerta di 18 milioni di euro. Addirittura, ci sarebbe anche stato un colloquio tra la famiglia Pozzo e Aurelio De Laurentiis per tentare di velocizzare la trattativa.

