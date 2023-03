Napoli, Donadoni si ricrede su De Laurentiis: "Il tempo insegna"

L'ex ct dell'Italia: "In serie A non c'è storia, lo scudetto è lì, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa".

22-03-2023 16:30

A Sportmediaset, Donadoni ha ammesso di essersi ricreduto su De Laurentiis, dopo aver detto in passato che il presidente partenopeo capiva poco o nulla di calcio: “Beh, il tempo insegna, ha capito tante cose, ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha sin qui ottenuto: non si tratta di parlare di favole, sogni o altro, questa è solida realtà. In serie A non c’è storia, lo scudetto è lì, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che devono porsi e cercare di raggiungere”.

Sul match in Europa col Milan, Donadoni ha aggiunto: “La Champions è una competizione particolare che dà stimoli forti e che tira fuori dai giocatori quel qualcosa in più, però oggi una valutazione a freddo porta a vedere avvantaggiato il Napoli sul Milan, per il ruolino di marcia che ha e per uno spirito di gruppo che pare veramente unico. Inter? Non sono affatto d’accordo con chi dice che il Benfica sia abbordabile. I portoghesi sono forti, hanno qualità, velocità, tecnica, doti di assoluto valore. Non esistono squadre deboli nei quarti in Europa, è come le affronti che le può rendere apparentemente deboli. Pensate al mio Milan contro la Steaua e poi ancora col Barcellona ad Atene…”.