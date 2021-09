Napoli, è boom Osimhen: ecco quanto vale ora il suo cartellino

Il nuovo re di Napoli è sempre più Victor Osimhen, già fondamentale nelle gerarchie di Luciano Spalletti ma che in questo inizio di stagione si sta rivelando fondamentale anche in zona gol, con una frequenza nelle marcature che fin qui non era arrivata mai. E il club se n’è accorto.

Se infatti da un lato proprio Spalletti sta concentrando buona parte del suo lavoro su di lui, per tirarne fuori sempre il meglio in campo (come fece con Dzeko, Icardi e Totti, che sotto la sua guida segnarono 29, 29 e 26 gol in campionato), anche a livello dirigenziale la centralità di Osimhen per il Napoli è sempre più chiara.

Lo dimostra ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Aurelio De Laurentiis ha già notevolmente alzato il prezzo del suo cartellino, ora superiore addirittura ai 100 milioni di euro. Una cifra che la prestazione monstre di giovedì contro il Leicester City, in Europa League, certamente dimostra di non essere spropositata.

OMNISPORT | 18-09-2021 09:34