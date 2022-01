Napoli, ecco il piano di De Laurentiis per giugno

28-01-2022 10:45

Il Napoli è rimasto abbastanza immobile in questo mercato, con De Laurentiis abituato a valutare attentamente le mosse da fare per rinforzare la rosa. Nello specifico la Gazzetta dello Sport analizza il piano del patron azzurro in vista di giugno.

Molto dipende da come si chiuderà la stagione, se con la Champions oppure no. In ogni caso, per quanto riguarda la prossima stagione, la Rosea suggerisce l’idea di ADL di tagliare di almeno un 30% il monte ingaggi della squadra. Questo influirà senza dubbio sulla campagna acquisti estiva.

OMNISPORT