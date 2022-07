24-07-2022 09:56

Il benservito è arrivato ufficialmente ieri, prima con le anticipazioni diffuse via social dal giornalista-tifoso Carlo Alvino, che ha intervistato il presidente per Kiss Kiss Napoli, poi attraverso le parole dello stesso Aurelio De Laurentiis: Dries Mertens non giocherà più per il club partenopeo. L’attaccante belga, ormai ribattezzato “Ciro” dai tifosi e miglior marcatore all time della storia azzurra, non ha accettato la proposta di rinnovo del Napoli.

Napoli, De Laurentiis dice addio a Mertens

Queste le parole di De Laurentiis sul folletto fiammingo: “Mertens si è proposto per un altro anno perché sa che a 35 anni prima o poi dovrà ritirarsi. Ma anche lui ne ha fatto solo una questione di vil denaro, quindi ho dovuto dire di no. Pagare una cifra sproporzionata a Mertens ci avrebbe fatto mancare il budget per prendere giocatori più giovani nelle prossime sessioni. L’ultima offerta che gli ho fatto era da 4 milioni lordi per la prossima stagione, l’ha rifiutata e a quel punto non ho potuto che ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per noi, augurandogli il meglio e dicendogli che non potevamo fare di più. Il Napoli ha bisogno di giocatori giovani per le prossime stagioni”.

Il nuovo obiettivo del Napoli è Raspadori

E tra i giovani seguiti dal club azzurro, spunta un interessamento a sorpresa: quello per Giacomo Raspadori, 22enne stellina del Sassuolo e della nazionale azzurra. I contorni dell’offerta li ha illustrati il super esperto di Sky, Gianluca Di Marzio, che ha spiegato come il Napoli sia pronto a investire trenta milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, il cui contratto coi neroverdi scade nel 2024. Raspadori, dal canto suo, ha già detto sì: bisogna trovare l’intesa con il Sassuolo.

Raspadori al Napoli? Tifosi tra pro e contro

“Ciro”, ma la prospettiva di ripartire da un giovane interessante come Raspadori in fondo non dispiace. “Ma non dovevamo prendere Deulofeu?”, chiede Franco. “Raspadori sarà titolare ai prossimi Europei ed è un talento incredibile, giovane e interessante: un investimento migliore rispetto allo spagnolo”, puntualizza un fan. Roberto è scettico: “Che posto avrebbe Raspadori nello scacchiere tattico del Napoli? Giovane e forte, assolutamente, ma non penso possa collocarsi facilmente nei Raspadori è un titolare, giocherebbe centravanti…dietro al centravanti…o a sinistra”. E i tifosi? Molti pensano ancora ama la prospettiva di ripartire da un giovane interessante comein fondo non dispiace. “Ma non dovevamo prendere?”, chiede Franco. “sarà titolare ai prossimied è un talento incredibile, giovane e interessante: un investimento migliore rispetto allo spagnolo”, puntualizza un fan. Roberto è scettico: “Che posto avrebbenello scacchiere tattico delGiovane e forte, assolutamente, ma non penso possa collocarsi facilmente nei piani tattici di Spalletti “. Più possibilista Gennaro: “è un titolare, giocherebbe centravanti…dietro al centravanti…o a sinistra”. Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE