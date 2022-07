Serie A, non solo Simeone: Napoli su Raspadori

23-07-2022 23:50

Come riporta il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Napoli starebbe pensando a Giacomo Raspadori per la prossima stagione. I partenopei stanno cercando anche il cholito Simeone dell’Hellas Verona, per ammissione di De Laurentiis, ma il classe 2000 campione d’Europa ha solamente due anni di contratto col Sassuolo, che dunque non potrebbe neanche alzare troppo sul prezzo.

Certamente, il Napoli non affonderà il colpo prima di aver ceduto qualcuno in avanti (oltre a Insigne e Mertens, già andati, si parla di Petagna al Monza). La cifra per il trasferimento sarebbe intorno ai 30 milioni di euro, e gli azzurri avrebbero già anche il gradimento da parte del giocatore stesso.

Con la partenza di Scamacca verso il West Ham, però, gli emiliani potrebbero non avere così tanta voglia di perdere anche Raspadori.