Napoli: De Laurentiis saluta ufficialmente Mertens, si scatena il caos sul web

A Dimaro se n’è rimasto rinchiuso in hotel, concedendosi solo un paio di blitz tra amici, l’altro giorno è stato vittima degli insulti di alcuni ultrà dopo essere andato dal dentista, oggi ha letto dell’ennesimo striscione contro, apparso in nottata a piazza Sannazaro ma adesso parla lui. Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio nel primo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro e fa chiarezza su tanti temi, dalla contestazione al mercato, dagli abbonamenti agli allenamenti open per chi compra l’abbonamento. Il patron azzurro parla a Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club, e fa chiarezza su tutto.

De Laurentiis annuncia sconti per famiglie sugli abbonamenti

L’intervista integrale verrà trasmessa alle 21 ma Carlo Alvino, che lo ha sentito, ha anticipato i temi principali. C’è anche una notizia relativa agli abbonamenti. Nel presentare la campagna che tanto attesa, e che partirà lunedì, è stato rivelato che chi si abbonerà avrà la possibilità di assistere agli allenamenti del Napoli una volta alla settimana allo stadio Maradona.

De Laurentiis annuncia addio ufficiale di Mertens

Ha detto Alvino: “Sono stati toccati tanti argomenti, la campagna abbonamenti avrà prezzi bassi e sconti per famiglie e donne, si è parlato di mercato con l’arrivo di Kim per il quale ci sono pastoie burocratiche da definire. Il presidente ha manifestato il suo gradimento anche per Simeone, ha parlato della nuova maglia che sarà presentato il giorno della prima amichevole a Castel di Sangro, l’obiettivo ha detto sarà quello di far divertire i tifosi del Napoli”

“Non vi anticipo invece il passaggio su Mertens ma posso dire che c’è stato il saluto ufficiale al belga. E’ un De Laurentiis a cuore aperto, che aveva voglia di parlare, è tornato anche su vecchi argomenti che avevano destato polemiche facendo chiarezza sulle sue parole“.

I tifosi del Napoli salutano Mertens

La notizia fa in breve il giro del web e fioccano le reazioni sui social: “Ciao ciao Ciro, certo però che potevi pure accontentarti economicamente data la tua età e ciò che hai sempre professato di sentire verso città e tifosi.. vabbè anche a te come per KK auguro ogni bene”. oppure. “Un progetto nuovo ha bisogno di scelte anche dure e difficili, ma che devono essere coerenti e lungimiranti. Presa una strada è giusto non fermarsi a guardare specchietto. Ciao e grazie di tutto, Ciro”.

C’è chi scrive: “Dispiace, ma il Napoli deve ripartire con profili più giovani” o anche: “Il Mertens di 4 anni fa sì, lo rimpiangerò. Quello mezzo rotto e che dura max 35 minuti proprio no. Ciao Ciro. Grazie di tutto”.

Il web è scatenato: “Carlo Alvino ci hai appena spezzato il cuore con questa notizia, ma si sentiva anche la tua tristezza nel dirlo” e infine: “È ufficialmente finita l’era di Ciro Dries. In questo modo. Fa male”

