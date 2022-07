16-07-2022 22:19

Dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ancora di mercato. “Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé“.

Infine è arrivata la promessa da parte di Spalletti: “Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno“.