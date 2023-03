Napoli - Eintracht, il tar accoglie il ricorso dei tifosi: biglietti in vendita?

Mentre si avvina la sfida di Champions League tra gli uomini di Spalletti e la squadra tedesca, arriva una prima sentenza del tar che sospende il provvedimento che impediva di vendere i biglietti della sfida ai tifosi residenti in Germania.

11-03-2023 13:52

L’Eintracht Francoforte potrà avere a sostegno i propri tifosi nella sfida di Champions con il Napoli, o almeno così sembrerebbe.

Sì perché il tar della Campania ha sospeso il divieto che bloccava la disponibilità dei tagliandi a tutti i tifosi residenti in terra tedesca, ma questo non significa che ora la vendita ripartirà in automatico. La palla, infatti, passa al Viminale che dovrà approfondire il caso e prendere una decisione definitiva.

Si legge in parte del comunicato: “…tecnicamente la trattazione collegiale del ricorso è calendarizzata per il 4 aprile, cioè oltre la partita in programma mercoledì prossimo. Questo significa che toccherà al Viminale decidere”. In sintesi si ritiene la decisione non proporzionata all’evento.