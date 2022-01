Napoli-Fiorentina: troppi errori di Ayroldi, la moviola lo boccia

14-01-2022 10:32

Dopo la vittoria della Fiorentina a Napoli in Coppa Italia a far discutere, oltre alla prestazione deludente della squadra di Luciano Spalletti, è anche la prova dell’arbitro Giovanni Ayroldi.

Molfetta bocciato da giornali e tifosi

Il fischietto della sezione di Molfetta è riuscito a unire nelle critiche giornalisti e tifosi di ambo le tifoserie, tutti concordi nel definire pessima la sua prestazione. “Disastrosa” la direzione di gara di Ayroldi secondo la Gazzetta dello Sport; “disastro” è la parola utilizzata anche dal Corriere dello Sport.

L’errore più clamoroso al 93’, con il secondo giallo rifilato a Fabian Ruiz mentre la Fiorentina, in totale controllo della palla, si era ormai involata verso la porta di Meret con la possibilità di segnare il 3-1 che avrebbe chiuso la gara ai tempi regolamentari: non concedere il vantaggio, in quell’occasione, è stata una vera e propria topica da parte di Ayroldi.

Una valanga di errori

Tuttavia non si tratta dell’unico errore. L’entrata con le gambe a forbice di Duncan su Politano in avvio di gara, punita solo con un giallo, è il primo errore di una lunga lista: “Duncan graziato a metà primo tempo per un’entrataccia da dietro su Politano: ha l’ammonizione ma va vicinissimo al rosso”, scrive la Gazzetta. Seguono un mancato rigore su Bonaventura per fallo di Juan Jesus – “se lo giustifica come sembra con il fuorigioco di Venuti siamo alla follia”, scrive il Corsport.

In occasione dell’espulsione di Lozano Ayroldi viene salvato dal Var, dato che in un primo momento aveva optato per il cartellino giallo. Di fatto, l’unica decisione corretta presa dal direttore di gara è stata l’espulsione diretta di Dragowski su Elmas lanciato a rete: “Ineccepibile” per la Gazzetta, “rosso facile” secondo il Corsport.

