Napoli, Gattuso da confermare? I tifosi si schierano

Dopo l’importante vittoria di Marassi contro la Sampdoria, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela perché a fine stagione, quando quasi sicuramente tra Gattuso e il Napoli sarà addio, in molti sotto il Vesuvio rimpiangeranno il tecnico ex Milan. Le argomentazioni della Rosea non scaldano però la maggior parte dei tifosi azzurri, che si schierano abbastanza nettamente per il cambio alla guida della squadra. Non sono sufficienti, infatti, il parallelismo con il City di Guardiola, unica squadra in Europa con il Napoli ad aver mandato a segno per cinque volte almeno sei giocatori e quello con l’Inter capolista, con cui Gattuso condivide ben dodici clean sheet stagionali su trenta partite.

#GattusoOut

Per la Gazzetta, i meriti sono di Gattuso, che ha saputo dare la sua impronta “chiara e definita”, ma evidentemente i tifosi azzurri non la pensano allo stesso modo e, sui social, non mancano di palesarlo. C’è chi scrive: “è bastato non far giocare Bakayoko, poi la squadra gioca già da sola” e riceve l’approvazione di un altro tifoso, che sottolinea: ” esatto vecchi schemi di Sarriana memoria“. In molti, poi, dimostrano di non essere proprio convinti dell’impronta data da Gattuso al Napoli: “Gioco?? Mahh!!“. E chi si augura che, andando via, il mister porti con sé anche qualche giocatore: “Sarà pure una brava persona ma quest’anno ha dimostrato di essere ancora acerbo… spero vada via e con lui almeno 3/4 della difesa“.

Alternative a Gattuso

Di nomi per sostituire Gattuso se ne sono fatti una mezza infinità. E, c’è chi ha fatto la sua scelta: “Meglio Italiano“, scrive qualcuno, senza però convincere un altro tifoso azzurro, che ribatte: “sostituirlo con Italiano è un passo indietro“. Non mancano poi commenti più articolati e ponderati, dettati anche dalle ‘necessità’ del Napoli della prossima stagione: “Il discorso è capire chi viene: chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia, ma non sa quel che trova e allenatori pur bravi come Simone Inzaghi o Juric, giocando a tre dietro sono inadatti all’organico del Napoli. Meglio allenatori alla Sarri, Spalletti in caso di Champions League o Italiano, Dionisi senza”. In molti sperano nel ritorno di Maurizio Sarri: “Gattuso è buono, quello che volete voi ma se torna Sarri, l’idea che cominciamo di nuovo a fare uno e due tocchi e che l’avversario non vede proprio il pallone a me fa venire i brividi“.

Seconda possibilità

Non mancano comunque pareri pro-Gattuso. C’è chi chiede al presidente Aurelio De Laurentiis di tornare sui suoi passi: “ADL, rivedi la tua decisione e fai l’impossibile per convincere Gattuso a restare. Pentiti almeno una volta“. Tanti, poi, non dimenticano i numerosi problemi e infortuni che hanno condizionato la stagione del Napoli e, quindi, di Gattuso: “Ci vuole il coraggio. Quindi iniziamo da capo con Juric, Italiano o Dionisi. Tanto vale tenere Gattuso, ti piaccia o no questo se avesse avuto la metà degli infortuni in meno aveva 7/8 punti in più”, o ancora: “Non lo abbiamo mai potuto vedere lavorare con la squadra al completo e ora che lo può finalmente fare lo sta facendo bene“.

SPORTEVAI | 12-04-2021 09:55