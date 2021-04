Tifosi Napoli in festa: non create false polemiche

Il Napoli sbanca il Ferraris e tiene il passo di milanesi e Juventus. Contro la Sampdoria decidono le reti di Fabian Ruiz e Osimhen. Nei minuti iniziali, l’attenzione dei tifosi si concentra sulla discutibile scelta delle divise: la Samp veste la classica blucerchiata, il Napoli è invece in versione “Argentina”, il che non rende al meglio la visione da casa. E, infatti, il dissenso dei social non si fa attendere: “Assurdo giocare con le maglie dello stesso colore”, scrive qualcuno. “Mi sta facendo venire il mal di testa. Ma trovare maglie più ‘chiare’?”, si domanda un altro tifoso.

Critiche per Manolas

Tornando al campo, il Napoli sfonda con insistenza dalla sinistra con Politano e Di Lorenzo. Le occasioni per gli Azzurri di Gattuso non mancano. La Samp non sta di certo a guardare, ma di fatto non arriva mai a impensierire realmente Ospina. Tra i primi a scatenare non poche critiche c’è Manolas: “continua a deludermi partita dopo partita. Spero vivamente si rifaccia presto, è irriconoscibile“, “sta mettendo a dura prova la mia pazienza”, “spero davvero sia l’ultimo anno a Napoli“. Il difensore greco è protagonista negativo dell’azione che gli costa il giallo e concede la punizione dal limite sprecata malamente da Candreva.

Vantaggio Napoli

Dopo le proteste, per i tifosi del Napoli arriva però anche il momento di esultare. È il 35′ e gli Azzurri trovano il vantaggio grazie alla rasoiata dal limite di Fabian Ruiz che chiude alla sinistra di Audero un pregevole scambio tra Osimhen e Zielinski. “Grande azione! Grande scambio! Bel gol!”, twitta un tifoso. “Gol spettacolare”, “Gran bella azione!”, sottolineano in molti. Non manca poi chi rimarca l’importanza per Gattuso di aver ritrovato una pedina fondamentale come lo spagnolo: “Gol del miglior giocatore del Napoli. Punto”.

Valeri protagonista

A inizio ripresa, è l’ammonizione a Koulibaly a far discutere i tifosi napoletani, che se la prendono con il direttore di gara: “Valeri ha grande voglia di protagonismo“, scrive qualcuno. C’è poi chi sottolinea: “Cioè questo già ammonito i due centrali difensivi per due falli!!”.

La gara resta accesa e la Samp prova ad alzare il baricentro, scatenando i fantasmi nei tifosi azzurri, che si chiedono: “Ma insomma noi possiamo mangiarci il fegato a ogni partita fino all’ultimo secondo?!?”, “Ci vuole il secondo”. Il gol dell’1-1 arriva anche, ma sul colpo di testa, Thorsby si appoggia sulle spalle di Koulibaly e, con l’aiuto del Var, Valeri annulla. E le proteste dei tifosi avversari non mancano: “Ma che gol hanno annullato? È uno scandalo”. I supporter azzurri rispondono per le rime e, al momento del raddoppio, possono esultare e ricacciare le accuse: “tenetevele le proteste!!“.

Finale di tensione

Nel finale, Gattuso inserisce Bakayoko e i tifosi napoletani palesano, non senza ironia, la loro preoccupazione: “Abbiamo due gol di vantaggio e mancano 5 minuti, ma entra Bakayoko. Non so se bastano per portare a casa la vittoria” e ancora: “Sul 2 a 0, potremmo stare un po’ più sereni. Ma Gattuso ci tiene a farci stare in tensione e fa entrare Bakayoko”, “a quanto è quotato che Bakayoko ci fa subire gol?“. Ma il gol della Samp non arriva e i tifosi azzurri possono esultare per quella che è una: “Vittoria importantissima!!!“.

SPORTEVAI | 11-04-2021 17:06