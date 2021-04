Juventus: tris Champions, Genoa ko. Ma il Napoli non molla

Vittorie preziose in chiave Champions per Juventus, Napoli e Lazio nelle partite del pomeriggio della trentesima giornata di Serie A. La squadra di Pirlo ha piegato per 3-1 in casa il Genoa, mentre gli azzurri hanno vinto a Genova contro la Samp: in classifica i torinesi restano a +3 sui campani. La Lazio ha espugnato Verona, e resta sesta a -3 dal quarto posto.

Nel primo tempo all’Allianz Stadium i bianconeri sono passati subito in vantaggio al 4′ con Kulusevski, a segno con uno splendido sinistro all’incrocio su assist d’autore di Cuadrado. Al 22′ è arrivato il raddoppio di Morata al termine di un’azione rocambolesca: dopo il palo di Ronaldo, lo spagnolo ha insaccato da pochi passi. Nella ripresa Scamacca ha riaperto la partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Rovella, poi dopo due occasioni dell’ex Pjaca la Juventus ha chiuso i conti con McKennie, in gol al 70′ sfruttando un movimento difensivo sbagliato del Grifone.

Il Napoli si è imposto a Genova contro una Samp ormai salva. Fabian Ruiz ha firmato l’1-0 per gli uomini di Gattuso al 35′, finalizzando una splendida azione degli azzurri iniziata da Osimhen e rifinita da Zielinski per il sinistro di prima intenzione dello spagnolo. I partenopei hanno fatto la gara anche nella ripresa, sfiorando il 2-0 ancora con Ruiz e Insigne, che si è visto negare la rete da una grande parata di riflesso di Audero al 55′. Al 75′ la Sampdoria ha pareggiato con Thorbsy, ma la rete è stata annullata per un fallo su Koulibaly. All’87’ il Napoli ha blindato il risultato con Osimhen, a segno di potenza su assist di Mertens.

La Lazio orfana di Simone Inzaghi bloccato dal Covid ha vinto a Verona e continua a tenere nel mirino la zona Champions. I biancocelesti dopo un palo colpito da Immobile nel primo tempo, nella ripresa si sono visti annullare un gol di Caicedo per fallo dell’ecuadoriano su Magnani. Nel finale è arrivata però la rete della vittoria: a firmarla Milinkovic-Savic di testa al 92′ su cross di Radu.

Serie A, i risultati del pomeriggio

Juventus-Genoa 3-1

4′ Kulusevski (J), 22′ Morata (J), 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie (J)

Sampdoria-Napoli 0-2

35′ Fabian Ruiz (N), 87′ Osimhen (N)

Verona-Lazio 0-1

92′ Milinkovic-Savic (L)

OMNISPORT | 11-04-2021 17:02