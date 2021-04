Sarri vicino alla firma, la rivelazione scuote i social

Presto potrebbero arrivare novità sul futuro di Maurizio Sarri. Ne è convinto Maurizio Pistocchi, giornalista che segue da vicino le evoluzioni di mercato riguardanti l’ex tecnico, fra le altre, di Napoli, Juventus e Chelsea. La fine di aprile potrebbe essere la deadline prima dell’annuncio ufficiale. Quel che è certo è che Sarri è pronto a scendere nuovamente in pista, desideroso di cominciare una nuova avventura dopo le annate a Londra e a Torino, condite da successi ma anche da tante, forse troppe polemiche.

Sarri, la rivelazione di Pistocchi

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Pistocchi ha fatto il punto della situazione su Sarri: “Siamo ad aprile e oggi si decidono i giochi, entro questo mese deve firmare. Credo che Sarri sia vicino a firmare per qualcuno. I suoi agenti lavoravano per cercargli una squadra in Premier, però in Italia oltre al Napoli, c’è la Roma. Credo che alla fine il ventaglio di possibilità sia limitato a queste tre”.

Ritorno Sarri, le reazioni dei napoletani

Quello del possibile ritorno del “comandante” è un’ipotesi formulata più volte in riva al Golfo. “Ne sarei felicissimo, con Sarri ho visto il Napoli praticare il più bel calcio di sempre”, osserva un tifoso partenopeo. “Sì, ma non abbiamo vinto niente”, puntualizza un altro supporter. “Basta con le minestre riscaldate, queste voci fanno solo il male del Napoli nella fase più delicata della stagione”, è la riflessione di un altro sostenitore.

Sarri alla Roma? Cosa ne pensano i tifosi giallorossi

Anche a Roma c’è fibrillazione per il possibile cambio della guardia in panchina. “Sarri? Magari. Almeno ci divertiamo un po’, visto che vincere mi sembra comunque difficile”, osserva un supporter. “Con una squadra giovane e motivata sarebbe perfetto. Ma mi chiedo: com’è che se ne parla proprio ora che Fonseca sembra aver riconquistato tutti?”. Un altro tifoso non farebbe i salti di gioia: “Basta esperimenti, servono certezze. Meglio Allegri. Se non dovesse arrivare, allora Sarri ma facendogli la squadra che chiede”.

