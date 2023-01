Napoli, Giordano: "Questa volta si può arrivare fino in fondo"

15-01-2023 13:41

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano non si è nascosto e ha parlato di scudetto per il Napoli: “Lo era anche prima, è da inizio stagione che entusiasma in Italia e in Europa, giocando a livelli altissimi. La vittoria contro la Juve ha avuto la forza di cancellare definitivamente anche il ricordo del ko contro l’Inter. Fin qui il viaggio è stato perfetto e – onestamente – credo ci siano tutte le condizioni perché stavolta si possa davvero arrivare fino al traguardo”.

Sul paragone col primo scudetto del Napoli, Giordano ha aggiunto: “Noi avevamo Diego, niente può essere paragonabile. Però ogni vittoria ha bisogno di volti riconoscibili e chi segna, in questo, è avvantaggiato: credo che Osimhen e Kvara nell’immaginario dei tifosi siano i due volti di questo Napoli. Sono due giocatori fenomenali che sanno caricarsi l’un l’altro ma soprattutto esaltare insieme il lavoro della squadra. Spalletti sta gestendo tutto alla perfezione, non ha sbagliato una mossa e tutti i giocatori hanno avuto modo di portare il loro contributo in ogni vittoria. Il grande successo di questo gruppo è stato riuscire a entrare subito nel cuore dei tifosi: giocatori che hanno fame, voglia di divertire e divertirsi. Il cammino è ancora lungo, ma il Napoli è sulla strada giusta per il titolo”.