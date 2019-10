Napoli, Hamsik pensa al clamoroso ritorno

La prima stagione di Marek Hamsik nel campionato cinese, con la maglia del Dalian Yifang, sta per concludersi. Se sarà o meno l'ultima intera è ancora presto per dirlo, di sicuro l'ex capitano del Napoli ha ancora città e squadra nel cuore, al punto di non escludere il clamoroso ritorno in maglia azzurra, magari durante il mercato di gennaio, qualora si creassero i presupposti perché ciò avvenisse.

"Non escludo di tornare, ma ho firmato per tre anni in Cina, quindi penso di rimanere lì… Di sicuro tra poco sarò in Italia, verrò a vedere la partita contro l'Atalanta. Mi sono ambientato, non so se farei comodo al Napoli ora, ma è stata una mia decisione quella di andare via. Certo, dispiace, ma il Napoli resta nel mio cuore" ha dichiarato 'Marekiaro' in un'intervista rilasciata a 'SportMediaset' dal ritiro della Nazionale slovacca.

Dal proprio osservatorio Hamsik non vede un Napoli in crisi di gioco e risultati: "Questo Napoli può vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, può fare qualsiasi cosa" ha concluso.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 11:45