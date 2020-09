Napoli-Hysaj, si cerca un accordo

Il Napoli è al lavoro per trovare un’intesa per il rinnovo di Elseid Hysaj, in scadenza di contratto nel 2021. Lo Spartak Mosca ha avanzato un’offerta di 7 milioni di euro per il giocatore, a cui sarebbe stato offerto un contratto di 3 milioni di euro l’anno, ma i partenopei preferirebbero tenere l’albanese, che piace a Gattuso e può giocare su entrambe le fasce.

C’è ancora distanza sull’intesa: il giocatore, che ora percepisce 1,6 milioni di euro, vuole 3 milioni l’anno, mentre la società campana è ferma a 2,5.

OMNISPORT | 30-09-2020 11:24