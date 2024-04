Lazio, paura per Hysaj: la sua Ferrari in fiamme sul raccordo

Il difensore biancoceleste stava viaggiando sull’auto sportiva insieme al suocero e ad un’altra persona quando ci sono state delle scintille trasformatesi poi in un vero incendio

Week end da dimenticare per Elseid Hysaj: dopo la sconfitta nel derby con la Roma, il difensore della Lazio ha infatti visto la sua nuova Ferrari andare completamente distrutta in un incendio scoppiato mentre lui si trovava a bordo, sul Grande Raccordo Anulare.

Lazio, la Ferrari di Hysaj in fiamme sul Grande Raccordo Anulare

Elseid Hysaj s’è preso un brutto spavento domenica, mentre viaggiava sulla sua Ferrari lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma insieme al suocero e ad un’altra persona. All’improvviso l’auto è andata in fiamme, col difensore della Lazio e i due passeggeri obbligati a scendere in tutta fretta dalla vettura. L’incendio è iniziato con una perdita d’olio e alcune scintille, ma si è poi propagato fino a distruggere completamente l’auto, del valore di 160mila euro.

Lazio, Hysaj e il pericolo scampato

Lo stesso Hysaj ha poi raccontato al Messaggero cosa è avvenuto. “La macchina improvvisamente è andata in fiamme – ha dichiarato il terzino della Lazio -, per fortuna nessuno si è fatto niente, abbiamo scampato il pericolo. Un problema di fabbrica? Sì, è così”.

Hysaj: “Ferrari non è stata distrutta da un incidente”

Successivamente Hysaj ha aggiunto sui social altri dettagli sull’incendio della Ferrari. “Sto bene e stanno bene anche le persone che erano con me – ha scritto il difensore della Lazio -. Un difetto dell’auto ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada. Mi sono subito accorto della situazione e mi sono accostato, per fortuna senza nessun danno a persone o altri pericoli”. Per non alimentare polemiche, Hysaj ha anche chiarito che “non si è trattato di un incidente stradale”.