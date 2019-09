Napoli, i tifosi dopo le parole di ADL: "Hai stufato”

Nonostante il Napoli sia ormai da anni la principale antagonista della Juventus in serie A, il rapporto tra i tifosi azzurri e Aurelio De Laurentiis continua a essere burrascoso. Alla fazione che riconosce al presidente i meriti della crescita del club continua a opporsi una larga fetta di tifosi che non condivide la politica di ADL e che continua ad accusarlo di voler solo fare i suoi interessi. Naturale, dunque, che la lunga intervista al Corriere dello Sport del presidente azzurro abbia scatenato sul web le reazioni dei tifosi.

LA FRECCIATA AD ANCELOTTI. In merito al rimbrotto ad Ancelotti per aver schierato contro la Juve giocatori non ancora al top (come Koulibaly) , Harry ad esempio risponde così ad ADL su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo napoletano: “Se l’allenatore seguiva le tue follie avremmo giocato con quella pippa di Maksimovic… risultato 5-6 gol subiti solo nel primo tempo… Ancelotti dovrà giocare sempre e comunque con quei due perché le riserve fanno ridere”. Ivan, invece, commenta così le dichiarazioni di De Laurentiis sul tentativo di arrivare a Icardi e sulla scelta di Ancelotti di puntare a Llorente. “Il perché la gente ha meno passione? Ecco il motivo – commenta il tifoso -, questo davvero crede che noi siamo tutti degli imbecilli… ma che dichiarazione è? Tu segui per due mesi Icardi fino a offrire 62 milioni, poi dici che invece l’allenatore voleva Llorente? Quindi se Milik e Lloriente dovessero flopppare è colpa di Ancelotti? O vuoi dire che non hai preso Icardi perché le volontà erano altre?”.

QUESTIONE RINNOVI. Infine, sulle parole riguardanti la volontà di rinnovare i contratti di Mertens e Callejon, Edy commenta sarcastico: “Tradotto: vi offro un euro per il rinnovo, poi se rifiutate è colpa vostra”.

