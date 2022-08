Napoli: idea Ndombele, ma si deve lavorare sull'ingaggio

14-08-2022 14:42

Tanguy Ndombelè è il novo obiettivo del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, i Partenopei avrebbero ricevuto l’ok da parte del Tottenham per il trasferimento in prestito, ma non è ancora noto se con diritto di riscatto o secco. Tuttavia, lo scoglio da superare è l’ingaggio: il congolese percepisce 8 milioni all’anno, e la richiesta di De Laurentiis è di avere una partecipazione sul pagamento degli emolumenti da parte degli Spurs. C’è apertura, ma si deve trattare ad oltranza.

