Il ritorno a casa non è stato felice per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti torna a giocare al Maradona dopo oltre un mese e sembra una lontana parente di quella vista nella prima parte di stagione, tanti assenti e tanti giocatori che non sembrano in condizione ma un primo campanello d’allarme importante. Il Villarreal mette in evidenza tutti i difetti degli azzurri che cadono 3-2 (con le reti di Osimhen e Kvaratskhelia).

Napoli, il ritorno a casa è amaro: la difesa scricchiola

Non è stato il solito Napoli. La squadra di Luciano Spalletti al Maradona non ha dato buone sensazioni, tanti i giocatori che sembrano fuori forma in questo momento e il prossimo test con il Lille potrà sicuramente fornire indicazioni migliori in vista del rientro in campionato con l’Inter. Sotto accusa soprattutto la difesa azzurra che ha concesso tante occasioni agli spagnoli.

Napoli, tra i tifosi azzurri serpeggia la preoccupazione

Dopo una prima parte di stagione da sogno, tra i tifosi del Napoli c’è molta paura per il ritorno in campionato. Una stagione inedita con la lunga pausa per il mondiale che potrebbe rimescolare completamente le carte. “E niente – scrive Hill – potevamo vincere qualcosa ma a gennaio quel nuovo campionato che inizia…”. Mentre Bruno prova a essere più razionale: “Sconfitta meritatissima ma contro una squadra davvero forte e che ha ricominciato la preparazione prima di noi. Servirà”.

Ma il senso che qualcosa sia cambiato c’è come testimonia anche il messaggio di Eugenia: “Diciamo che questo Napoli è ben lontano da quello di un mese fa, a prescindere dal risultato e in tutti i sensi”. Mentre Mauco scrive: “Questa partita ci fa capire che chi non ha stimoli a rimanere è meglio lasciarli andare”.

Napoli, il ritorno di Albiol e Reina al Maradona

Una serata speciale quella con il Villarreal, il Napoli infatti riabbraccia due giocatori che hanno fatto la recente storia azzurra. Al Maradona (ma nella loro avventura era ancora il San Paolo) accoglie con un caldo abbraccio Pepe Reina e Raul Albiol. Il Napoli ha omaggiato i due con una maglietta, il pubblico li ha applauditi calorosamente: “E’ bellissimo tornare qua – ha detto Reina – sono stati dei bellissimi anni della mia vita e di calcio, di profumo di NapolI”. “E’ stata un avventura grande per la mia famiglia – ha detto Albiol – non posso che ringraziare per tutto l’amore che ho ricevuto dalla città e dai tifosi”.