Napoli, il trailer del film scudetto scatena nostalgia per Spalletti e critiche a De Laurentiis

Il nuovo video tratto da “Sarò con te”, il documentario sulla vittoria dello scorso campionato in uscita il 4 maggio, si trasforma in un boomerang per il presidente

Il 4 maggio uscirà al cinema “Sarò con te”, il film documentario che ripercorre la cavalcata del Napoli verso il terzo scudetto, conquistato nella scorsa stagione: il trailer diffuso oggi sui social s’è però trasformato in un boomerang per Aurelio De Laurentiis, nuovamente nel mirino dei tifosi per l’addio di Luciano Spalletti.

Napoli, lo scudetto celebrato dal film “Sarò con te”

Uscirà il 4 maggio, nel giorno del primo anniversario dello scudetto, “Sarò con te”, il film documentario voluto da Aurelio De Laurentiis per celebrare e ricordare la vittoria del campionato di serie A da parte del Napoli nella scorsa stagione. Oggi sugli account social ufficiali del club partenopeo è stato lanciato un nuovo trailer che ha scatenato centinaia di commenti.

Napoli, Spalletti protagonista del trailer del film

Nel trailer, infatti, si vede un frammento tratto da un discorso di Luciano Spalletti nell’intervallo di una partita dello scorso campionato: lo spogliatoio non è quello del Maradona e il Napoli è probabilmente in svantaggio o bloccato sul pari, perché l’atteggiamento del tecnico toscano è piuttosto animoso nei confronti dei suoi giocatori. “Si è presi troppi contropiede…”, dice Spalletti con la consueta passione, prendendo la parola dopo Franck Anguissa che invece invita i compagni a giocare “con calma”.

Napoli, i tifosi rimpiangono Spalletti

Il filmato è ovviamente intrigante, ma leggendo i commenti pubblicati sui social, più che l’interesse a scoprire i retroscena di quel momento i tifosi del Napoli rivelano soprattutto una certa nostalgia per Spalletti. “Spalletti sostituito con Garcia, ancora non me ne capacito”, il commento su X di Gigi, seguito a ruota da Alberto che, come molti altri, oltre a rimpiangere Spalletti critica duramente De Laurentiis: “Spalletti sostituito con il nulla, ricordiamolo. Grazie ADL”, scrive. “Elmas ha i capelli azzurri, vuol dire che il video viene da una partita con scudetto acquisito: la cosa bella è la grinta che Spalletti ci metteva anche a risultato raggiunto”, fa notare Luciano. “Il filmato veramente ci fa capire che abbiamo perso un grande allenatore, un padre di famiglia”, la chiosa di Raffy.