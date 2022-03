Napoli, il tweet di Tuanzebe su Messi scatena la rabbia dei tifosi

10-03-2022 11:30

Il web non perdona e dopo la clamorosa rimonta del Real Madrid ai danni del PSG era ovvio che i social network si scatenassero con meme e commenti sull’ennesima disfatta europea del top team francese, a cui neanche l’arrivo di Leo Messi è servito per superare gli ottavi di Champions League.

Tuanzebe prende in giro Messi

Quando però a prendere in giro quello che per molti è il miglior giocatore del mondo è un altro calciatore, allora la questione cambia. Soprattutto se questo calciatore non è propriamente un leader della sua squadra.

È il caso di Axel Tuanzebe, il centrale difensivo inglese che il Napoli ha preso in prestito a gennaio dal Manchester United. Anche a causa di un infortunio, finora Tuanzebe ha giocato poco nella squadra di Luciano Spalletti, totalizzando appena 2 presenze e 130 minuti complessivi, di cui soltanto 10 in serie A. E il suo mancato riscatto a fine stagione da parte del club di Aurelio De Laurentiis è dato per certo.

Il tweet in inglese

Il 24enne, però, si è comunque sentito in dovere di sfottere Messi dopo il k.o. di ieri. “La lettera i di Messi è stata tolta. Ora è un ‘mess’ (disastro in inglese, ndr)”, ha scritto nella sua lingua madre Tuanzebe su Twitter, ma il suo post non è risultato simpatico a molti.

La reazione dei tifosi azzurri

Diversi tifosi del Napoli lo hanno immediatamente bacchettato. “Tu che ne fai parte (del Napoli, almeno così è sulla carta) che lettera è stata tolta per ottenere quel disastro con il Milan?”, domanda Roxyemme nei commenti. “Va bene, prendi pure in giro Messi, però cerca almeno di giocare una partita Axel”, aggiunge Peanutbutter mettendo il dito nella piaga.

“Teniamo il morto in casa e questo pensa a sfottere Messi”, scrive Alessandro che, evidentemente, non ha ancora digerito il k.o. di domenica con il Milan. Più serio Dico: “Per me Tuanzebe può andare via anche oggi… uno ‘sportivo’ che deride un collega così lontano da lui in tutti i sensi non merita di militare in alcuna squadra. La società farebbe bene a multarlo per dichiarazioni fuori luogo… degno di un discorso da bar non da atleta”.

E Raffaele piazza la stoccata finale: “Messi gioca in Champions, tu sei venuto a farti le vacanze a Napoli?”.

SPORTEVAI