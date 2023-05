Napoli in ansia per il futuro di Spalletti, domani Adl dovrebbe dire tutta la verità

L’accordo per il rinnovo dell’allenatore pareva imminente, ma l’ufficialità non è ancora arrivata: il presidente farà chiarezza nella conferenza stampa sul ritiro di Dimaro

17-05-2023 11:56

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti con il Napoli sembrava ormai cosa fatta, ma dopo l’incontro a cena di venerdì scorso con il presidente Aurelio De Laurentiis non ci sono stati progressi: i tifosi azzurri sono in ansia, mentre il Corriere dello Sport parla di dubbi che attanagliano il tecnico toscano. Domani, intanto, ADL è atteso in conferenza stampa a Castelvolturno: la speranza dei supporter partenopei è che annunci l’accordo col Spalletti.

Napoli-Spalletti, nessun progresso sul rinnovo

Il faccia a faccia di venerdì scorso a cena tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti pareva aver scacciato le nubi riguardanti la permanenza dell’allenatore toscano a Napoli, gettando le basi per il rinnovo contrattuale tanto atteso dai tifosi. Secondo quanto anticipato da diversi quotidiani, il Napoli e Spalletti avrebbero trovato l’intesa per un prolungamento biennale con ritocco dell’ingaggio dell’allenatore: dopo quell’incontro, però, non si è registrato nessun progresso nella trattativa.

Napoli, le alternative a Spalletti di De Laurentiis

Secondo il Corriere dello Sport la frenata è dovuta ad alcuni dubbi dello stesso Spalletti, che starebbe riflettendo sulle possibilità del Napoli di ripetersi in campionato e migliorare il risultato dei quarti di finale di Champions League con un organico che potrebbe ritrovarsi privo di due pedine fondamentali come Kim e Osimhen.

De Laurentiis, dal canto suo, ha ripreso a guardarsi attorno: in caso di addio di Spalletti, il presidente del Napoli sarebbe pronto a ingaggiare uno tra Conte, Gasperini, Italiano o Galtier, attuale tecnico del Psg.

Napoli, domani De Laurentiis incontra i giornalisti

La speranza dei tifosi, in ansia per la permanenza di Spalletti, è che De Laurentiis annunci il prolungamento di contratto del tecnico domani, nella conferenza stampa in programma a Castelvolturno per presentare il prossimo ritiro pre-campionato di Dimaro. All’incontro con i giornalisti, però, sarà assente lo stesso Spalletti.