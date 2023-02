Napoli, in estate sfida di mercato per Osimhen

Manchester United e Paris Saint-Germain sono le due squadre più interessate all'attaccante nigeriano.

03-02-2023 22:15

La terza stagione al Napoli potrebbe essere quella della consacrazione definitiva per Victor Osimhen, magari con la vittoria sempre più probabile dello scudetto. Però a questo punto ci sono chance che questa sia l’ultima annata dell’attaccante nigeriano in maglia azzurra, perché in estate potrebbe scatenarsi un’asta.

Come riportato da Espn, Manchester United e Paris Saint-Germain sono davvero interessate a Osimhen e pronte a sfidarsi nei prossimi mesi per arrivare all’attaccante del Napoli. La base d’asta è al momento sui 100 milioni di euro per il cartellino. Ai Red Devils piace però tanto anche lo juventino Dusan Vlahovic.