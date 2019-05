Napoli, in un video il messaggio in codice di Insigne

Il sereno dopo la tempesta. Lorenzo Insigne e il Napoli sembrano di nuovo vicini dopo l’incontro che il giocatore ha avuto con Carlo Ancelotti a casa dell’allenatore azzurro. Più che una chiacchierata tra tecnico e capitano, quello a casa Ancelotti è stato un vero e proprio meeting sul futuro del numero 24: erano presenti, infatti, anche il presidente Aurelio De Laurentiis, il d.s. Cristiano Giuntoli e i nuovi agenti del giocatore, Mino ed Enzo Raiola. Incomprensioni chiarite e sguardo verso il futuro, Insigne sembra ora vicinissimo a scegliere ancora Napoli e il Napoli, come lo stesso giocatore ha fatto intendere in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

IL VIDEO. Nessuna dichiarazione, anzi, il video pubblicato dal capitano azzurro può essere interpretato come una sorta di messaggio in codice che, però, conferma la volontà del giocatore di non cambiare squadra. Soprattutto, di non lasciare la città in cui è nato e si è affermato come calciatore. Nel video Insigne appare “in borghese”, mentre palleggia per strada, scambiandosi il pallone con un bambino. La didascalia che accompagna la storia dice “Pe vic e Napul” ed è accompagnata da un cuore azzurro.

IL MESSAGGIO. Appare chiara l’intenzione di Insigne di mostrarsi non come un calciatore affermato, ma come un ragazzo napoletano che gioca per strada, simile a tanti altri, uguale per certi versi a quelli che sono i tanti giovani tifosi del Napoli. E un tifoso azzurro non sogna altro che giocare per la sua squadra del cuore. Nessuna partenza all’orizzonte, dunque, dal post del giocatore sembra proprio che Insigne punti a restare ancora all’ombra del Vesuvio.

