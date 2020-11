Niente da fare per Lorenzo Insigne, che non sarà disponibile per la partita di campionato contro il Sassuolo in programma alle 18. L’attaccante campano si era infortunato in Europa eague.

Gattuso ha reso nota la lista dei convocati: “Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano”.

OMNISPORT | 01-11-2020 13:30