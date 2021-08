Napoli, Insigne non rinnova: un club italiano si fa avanti

Il Napoli e Lorenzo Insigne sono sempre più lontani. Come riporta Sky Sport, l’incontro che c’è stato nella giornata di ieri tra l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, e la dirigenza del Napoli (senza Aurelio De Laurentiis) non ha portato ad alcun passo in avanti, né ad offerte concrete.

Insigne da tempo non si palesa, l’ultima volta che ha rilasciato delle dichiarazioni non era ancora campione d’Europa: “Carriera? Non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento. Futuro? Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società”.

Il tempo però passa in fretta e De Laurentiis recentemente ha mandato un messaggio chiaro al giocatore: “Se resterà a Napoli? Dipende da lui. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l’Europa è una sua scelta”. Insigne, in caso di mancato rinnovo, sarebbe libero di firmare a gennaio a zero con qualsiasi club.

Al momento, l’unica cosa certa è che Insigne e il Napoli si stanno allontanando come mai era accaduto prima. E in Italia una squadra sta provando a inserirsi per tentare il grande colpo: l’Inter. Dopo l’addio di Lukaku e la cessione di Hakimi, le casse nerazzurre hanno la possibilità di investire. Dzeko è stato scelto come sostituto del belga ma si sta pensando anche a Zapata e Vlahovic. Ma un altro colpo in attacco, soprattutto di livello e non dispendioso, non dispiacerebbe a Simone Inzaghi.

Il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire alla cessione di Insigne in caso di mancato rinnovo, monetizzando dalla vendita del giocatore. L’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, il giocatore al momento guadagna 5 milioni di euro ma adesso chiede di più. L’Inter resta in agguato, Napoli trema e Insigne lascia tutti in sospeso.

OMNISPORT | 12-08-2021 08:17