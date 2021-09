Napoli, Insigne rimanda ancora il futuro

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League ha parlato della sua situazione contrattuale: “Ho ancora un anno di contratto, io sono tranquillo e penso solo a giocare, per le altre questioni ci sono la società e il mio agente. Devo stare sereno. Ho sempre messo davanti il bene del Napoli e sarà sempre così. Io mi impegno tutti i giorni e cerco di esprimermi al 100% in campo”.

La punta azzurra ora pensa solo allo Spartak Mosca: “Abbiamo studiato bene lo Spartak, non sarà una partita facile. Finora abbiamo fatto grandi partite, ma per vincere serve una squadra, non solo i singoli. La strada è ancora molto lunga, rimaniamo concentrati e con i piedi per terra”.

