Napoli-Inter, Dzeko risponde a Insigne. A far festa è il Milan

12-02-2022 19:57

Pareggio tra Napoli e Inter per 1-1: al gol di Insigne sul dischetto ha risposto a inizio secondo tempo Dzeko. match scudetto vivo e intenso, ma alla fine nessuno ha avuto la meglio e a sorridere così è il Milan. Classifica sempre più corta in testa, tutto può succedere da qui a fine campionato.

Napoli-Inter, il match scudetto

Il Napoli parte subito fortissimo e trova il vantaggio dopo appena 7′: decisivo il fallo in area di rigore di de Vrij su Osimhen, dal dischetto il capitano Insigne non sbaglia e batte Handanovic per l’1-0. Dopo pochi minuti Zielinski va vicino al raddoppio colpendo il palo esterno. L’Inter reagisce ed entra in partita, senza però impensierire Ospina. Unico spavento per i partenopei al 42′, ma Dumfries da buona posizione calcia malissimo.

Il secondo tempo si apre subito col pareggio dell’Inter: Dzeko colpisce di testa in area, rimpallo favorevole e il bosniaco col destro batte Ospina con l’aiuto anche della traversa. Osimhen poco dopo si fa murare da Handanovic, bravo lo sloveno di istinto. Le due squadre col passare del tempo si allungano ma i due portieri non vengono impegnati particolarmente.

Insigne re del dischetto, Dzeko scatenato a Napoli

Tra i protagonisti del match c’è sicuramente Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato leader dei suoi compagni, portando in vantaggio la sua squadra dal dischetto. C’è un dato curioso da segnalare: tutti i sei gol realizzati da Insigne in questa Serie A sono arrivati su calcio di rigore (nove i tentativi), nessun giocatore conta più reti dal dischetto nei maggiori cinque campionati europei 2021/22.

Rete fondamentale quella di Edin Dzeko, in doppia cifra in campionato per la quarta stagione di fila. Il bosniaco ha ritrovato il gol contro il Napoli in Serie A che gli mancava da marzo 2018 e tutte le sue cinque reti contro i partenopei sono arrivate allo stadio Maradona. Dal suo arrivo in Italia nel 2015/16, solamente Ciro Immobile (sei) ne conta di più nel periodo contro gli azzurri.

Lotta scudetto, a sorridere è il Milan

Un pareggio che non fa felice il Napoli, ma nemmeno troppo l’Inter. Sicuramente un punto che accontenta più i nerazzurri, considerando l’impegno in trasferta, la classifica e l’1-0 iniziale. A sorridere però è il Milan, che domani affronterà la Sampdoria all’ora di pranzo: in caso di vittoria i rossoneri conquisterebbero il primo posto in classifica, anche se l’Inter ha la partita contro il Bologna da recuperare.

OMNISPORT