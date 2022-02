LIVE NAPOLI - INTER 1-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori17:08

Allo stadio Diego Armando Maradona è tutto pronto per Napoli-Inter, partita valevole per la 25^ giornata di Serie A.17:08

Il Napoli, attualmente in 2^ posizione a quota 52 punti, si trova a -1 dall'Inter capolista seppur con una gara in più disputata. La squadra di Spalletti in settimana non ha avuto l'impegno di Coppa Italia ed è reduce dal successo per 0-2 a Venezia,17:11

L'Inter guida la classifica con 53 punti raccolti in 23^ gare, i nerazzurri dovranno recuperare la trasferta di Bologna. Dopo la sconfitta per 1-2 nel derby contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi si è subito rimessa in carreggiata con il 2-0 di Coppa Italia ai danni della Roma.17:36

NAPOLI (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Ospina - Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui - Lobotka, Ruiz - Politano, Zielinski, Insigne - Osimhen. A disposizione: Marfella, Meret, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Jaun Jesus, Demme, Anguissa, Elmas, Petagna, Ounas, Mertens. All. Luciano Spalletti.17:17

INTER (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Lautaro, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, Gagliardini, Carboni, Darmian, Vidal, Sanchez, Caicedo. All. Massimiliano Farris.17:36

Spalletti ed Inzaghi (oggi sostituito da Farris) hanno sciolto i dubbi di formazione. Koulibaly, rientrato dalla Coppa d'Africa, partirà dal primo minuto in un match fondamentale per la stagione dei suoi. Nell'Inter invece il terzo di difesa sarà Dimarco, che ha vinto il ballottaggio con D'Ambrosio per il posto lasciato libero da Bastoni.17:37

Il Napoli ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, sconfitte contro Atalanta, Empoli e Spezia. Nelle prime 7 gare di campionato disputate tra le mura del Maratona invece i partenopei avevano raccolto sei vittorie ed un solo pareggio. 17:24

L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Milan, dopo una serie di 11 vittorie e tre pareggi: i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dal marzo 2020.17:25

Dirige l’incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Alessandro Costanzo e Daniele Bindoni. Il quarto uomo sarà Francesco Cosso. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, assistente VAR Filippo Valeriani.17:40

SI PARTE! Inizia il primo tempo di Napoli-Inter. Il primo pallone è gestito dai partenopei.18:02

Koulibaly cerca la profondità, pallone in una zona morta dove c'è Skriniar, lo slovacco controlla e viene fermato fallosamente da Insigne.18:03

2' Perisic arriva sul fondo, mette un pallone morbido sul secondo palo dove c'è Barella: il tiro però è orizzontale e mal calibrato. Al centro dell'area chiedeva palla Dumfries.18:04

3' Di Lorenzo tenta il traversone per Osimhen, che perde il primo scontro aereo della serata contro Skriniar. 18:06

4' Fiammata di Di Lorenzo. De Vrij anticipa Osimhen, da vedere se fallosamente, è in corso un check del VAR. La sfera è comunque arrivata al limite dell'area dove in corsa ha impattato Di Lorenzo: conclusione potente fuori di poco.18:07

6' CALCIO DI RIGORE NAPOLI! Daniele Doveri ha assegnato il penalty dopo l'on-field review. 18:10

7' GOL! NAPOLI-Inter 1-0. Rete di Insigne. Conclusione potente e precisa ad incrociare, Handanovic intuisce ma non può intervenire.



9' L'Inter riparte con energia, ma affretta troppo i tempi e favorisce il recupero di Lobotka su Lautaro Martinez.18:11

10' Intimorito dal pressing Mario Rui si prende un cambio gioco rischioso e scarica la patata bollente a Di Lorenzo. Con Lautaro alle calcagna il numero 22 del Napoli riesce a far uscire i suoi.18:13

11' PALO NAPOLI! Zielinski da fuori area mira l'angolo e colpisce il legno esterno. La squadra di Spalletti ancora una volta si era accesa sulla destra con una sgroppata di Politano, che sta facendo a turno con Di Lorenzo, creando difficoltà all'Inter.18:15

14' Dumfries si perde sul più bello. L'olandese elude inizialmente l'uomo, ma spostandosi palla sul destro perde il tempo per la conclusione da dentro l'area.18:16

16' Chiusura decisiva di Skriniar su Osimhen. L'attaccante nigeriano si è involato da solo e arrivato in area ha tentato il destro, ci mette il piede Skriniar: calcio d'angolo Napoli.18:18

17' Grande rischio preso in uscita da Handanovic. La retroguardia nerazzurra non blocca un traversone agevole, ma in qualche modo tocca e manda in fallo laterale allontanando il pericolo.18:19

19' Per la prima volta nella gara i ritmi si stanno abbassando. L'Inter gradualmente sta provando a dilatare i tempi con un giro palla insistente, sul fronte opposto il Napoli continua a trovare discreti guizzi in ripartenza. 18:21

20' Si ferma Politano, Spalletti chiama Elmas dalla panchina. L'ex Inter però è tornato in campo e sta provando a correre, rimandata la sostituzione.18:22

22' Lento Koulibaly in fase di impostazione ed il tentativo di lancio lungo si infrange su Lautaro Martinez. Il centrale senegalese per sua fortuna ha il tempo per far scorrere la sfera sul fondo e guadagnare il rinvio del portiere. 18:25

25' Dumfries tenta un cross, ma Dzeko e Lautaro rimangono lontani dall'azione. La difesa del Napoli lascia scorrere con grande tranquillità.18:28

26' Sostituzione Napoli. Esce Politano entra Elmas. Termina la gara dell'ex Inter, che ci ha provato per qualche minuto e non sembrava neanche troppo in affanno.18:28

27' Fabian Ruiz tocca per Di Lorenzo che di prima verticalizza per Osimhen. Il primo controllo non è buonissimo, ma Osimhen in girata forza una conclusione che si infrange sull'esterno della rete.18:30

29' OCCASIONE NAPOLI! De Vrij e Skriniar in difficoltà contro la fisicità di Osimhen. I due centrali non allontano ed in qualche modo un rimpallo favoriesce la conclusione di Insigne che colpisce in controbalzo da ottima posizione: battuta sopra la traversa.18:32

30' Osimhen conclude dal limite dell'area, De Vrij gli sta incollato e mette il piede. I padroni di casa guadagnano un altro corner.18:33

31' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, c'è Rrahmani: il colpo di testa termina alto.18:34

34' Ripartenza brillante dell'Inter frenata dall'intervento falloso di Koulibaly ai danni di Dzeko. 18:36

35' Punizione battuta sul secondo palo, una serie di tocchi di testa: alla fine c'è Lautaro poco preciso con il tentativo di sponda. 18:37

36' OCCASIONE INTER! Perisic viene lanciato e arriva al cross per Dzeko. Il pallone è spiovente, il bosniaco impatta di testa da ottima posizione, ma dare potenza alla palla lenta non è facile: buona presa di Ospina.18:38

37' AMMONITO Insigne per proteste. Il capitano reclamava un fallo, per il direttore di gara è pulita la rimonta di Perisic.18:40

40' Koulibaly fa un'ottima copertura su Dumfries, poi sbaglia lo scarico. Non è la prima volta che Koulibaly compie una leggerezza simile in questa gara, ma l'Inter non concretizza l'offensiva.18:42

42' OCCASIONE INTER! Dumfires prende il tempo su Lobotka e si fionda in area con strapotere fisico: incrocia troppo la conclusione sul secondo palo.18:44

45' Osimhen resta a terra dopo uno scontro aereo con Skriniar. Il Napoli reclama il fallo, Osimhen era partito sul filo del fuorigioco e non è riuscito ad addomesticare. 18:47

45' 2 Minuti di recupero.18:47

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: Napoli-Inter 1-018:49

Al Maradona si gioca subito a ritmi altissimi ed il primo a sbagliare è De Vrij. L'olandese interviene in ritardo su Osimhen ed è rigore per il Napoli, trasfroma Insigne. Sulla fascia destra i partenopei volano con Di Lorenzo e Politano, quest'ultimo sostituito da Elmas dopo l'infortunio, e da lì nascono azioni pericolossissime: su tutte quella che porta al palo di Zielinski. L'Inter in affanno prova a dilatare i tempi e con la costruzione prolungata si procura un paio di chance, ma in generale Lautaro e Dzeko restano troppo isolati, come lamenta Farris dalla panchina. La prima frazione si chiude dunque sul punteggio di 1-0 per il Napoli.18:53

All'Inter nei primi quarantacinque minuti sono mancate giocate individuali del reparto offensivo, rimasto poi troppo isolato per ricevere e rendersi pericoloso. Nella metà difensiva sarà fondamentale tenere a bada Osimhen, che fino a questo momento sta vincendo la prova contro De Vrij e Skriniar. Il Napoli autore di un ottimo primo tempo non dovrà calare di intensità, già più volte in stagione ad un'ottima frazione è seguito un passaggio a vuoto, cosa che quest'oggi va evitata.18:59

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dall’1-0 del primo tempo.19:06

47' GOL! Napoli-INTER 1-1. Rete di Dzeko. Con un po' di fortuna è immediato il pareggio dell'Inter. Dzeko impatta di testa sul cross di Lautaro, la sfera sbatte sul piede di Di Lorenzo e poi su Koulibaly, tornando così a disposizione del bosniaco che da due passi conclude alle spalle di Ospina.



50' Dzeko prova ad emergere palla al piede, Koulibaly lo frena ed imposta per i suoi, il Napoli però trova la difesa dell'Inter ben schierata.19:12

54' Osimhen punta De Vrij, da dietro interviene Dumfries, decisivo nella chiusura.19:14

55' OCCASIONE NAPOLI! Brozovic e Barella pasticciano e regalano il possesso ad Osimhen. Botta improvvisa dell'attaccante, c'è il piede di Handanovic, autore di una grande parata. 19:16

56' Questa volta è il Napoli a rischiare. L'alleggerimento di Ruiz per Ospina è sporco, il portiere fa fatica ad addomesticare e per pochissimo il suo tocco non è preda di Dzeko. 19:17

57' Koulibaly e Dumfries franano su Ospina. La retroguardia partenopea zoppica, probabilmente Dumfries è caduto sopra la sua caviglia sinistra.19:19

59' Il gioco riprende ed Ospina resta tra i pali. 19:19

60' AMMONITO Brozović per una protesta dopo l'intervento falloso su Zielinski. Il croato era diffidato, salterà la sfida contro il Sassuolo19:21

64' Mario Rui è perfetto su Dumfries, il terzino spegne il cross dell'olandese. 19:24

66' Fallo offensivo di Dimarco su Di Lorenzo, il giocatore nerazzurro non apprezza il fischio di Doveri. 19:26

68' Di Lorenzo è ancora a terra. Da verificare le condizioni del braccio sinistro, lo staff medico del Napoli è ancora in campo. 19:28

69' Si riparte con la punizione battuta da Ospina, rientra subito Di Lorenzo.19:29

69' OCCASIONE NAPOLI! Handanovic decisivo per la seconda volta. La svirgolata di De Vrij, che aveva provato ad anticipare, ha sistemato il pallone ad Elmas che ha colpito sul primo palo: Handanovic chiude lo specchio.19:31