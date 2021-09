Napoli-Juventus 2-1: le pagelle

Il Napoli batte la Juventus 2-1 in rimonta e allunga a +8 in classifica sui bianconeri. La terza giornata marca un solco importante tra azzurri e bianconeri, con la squadra di Spalletti capace di rispondere a Morata con le firme di Politano e Koulibaly.

Il tecnico di Certaldo può contare su Ospina tra i pali, lancia Anguissa dal primo minuto vista l’emergenza a centrocampo e ritrova Osimhen in attacco. Allegri con De Sciglio e Luca Pellegrini terzini di un 4-3-3 dove Locatelli fa il regista e Kulusevski e Bernardeschi agiscono nel tridente completato da Morata.

Avvio veemente del Napoli, che con Politano va vicino al vantaggio dopo 20 secondi e chiude la Juve nella propria trequarti. Dopo 10 minuti di dominio azzurro, però, Manolas si fa rubare palla da Morata in disimpegno e consente allo spagnolo di involarsi verso Ospina per timbrare lo 0-1.

I partenopei tornano a premere pur senza concretizzare possesso e trame, la Juventus spezza l’inerzia del match con un tiro centrale di Bernardeschi e sfiora il raddoppio con Kulusevski, che si fa chiudere in uscita da Ospina dopo un retropassaggio aereo ‘suicida’ di Insigne verso la propria porta.

Ripresa sulla falsa riga dei primi 45′, col Napoli che insiste e trova il pareggio con Politano: Szczesny vola sul tiro a giro di Insigne, l’ex Inter raccoglie e insacca. Allegri inserisce De Ligt per Pellegrini e passa al 3-5-2, McKennie spaventa il ‘Maradona’ sfiorando il palo, ma il Napoli continua a spingere e con Insigne e Mario Rui fa tremare la Juve.

Il capitano azzurro, però, dopo aver battuto un corner chiede il cambio dolorante alla gamba destra: al suo posto Zielinski. Il Napoli, che non smette di attaccare, nel finale con Koulibaly a porta spalancata trova il goal vittoria: miracolo di Szczesny sulla quasi autorete di Kean (subentrato a Morata) e tap-in vincente del senegalese. La Juve va al tappeto e non reagisce: ‘Maradona’ in festa, Napoli a +8.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

MARCATORI: 11′ Morata (J), 57′ Politano (N), 85′ Koulibaly (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 4,5, Koulibaly 7,5, Mario Rui 6 (90′ Malcuit sv); Anguissa 7,5, Fabian Ruiz 7; Politano 6,5 (72′ Lozano 6), Elmas 5,5 (46′ Ounas 6), Insigne 6 (73′ Zielinski 5,5); Osimhen 6 (90′ Petagna sv). All. Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 4,5; De Sciglio 6, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Pellegrini 6 (58′ De Ligt 6); McKennie 5,5 (72′ Ramsey 6), Locatelli 6,5, Rabiot 6; Kulusevski 5,5, Morata 6,5 (82′ Kean 4,5), Bernardeschi 5. All. Allegri.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Elmas (N), Locatelli (J), Lozano (N)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 11-09-2021 20:29