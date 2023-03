Napoli, Kim nella bufera in Corea: "Mi scuso"

Il difensore azzurro attaccato per queste dichiarazioni: "Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale".

29-03-2023 15:56

Dopo la sconfitta della Corea del Sud in amichevole contro l’Uruguay, Kim è stato molto criticato per queste dichiarazioni: “Sono stanco mentalmente. Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire adesso”.

Su Instagram, Kim ha voluto chiarire il tutto: “Mi scuso con loro e coi giocatori rimasti sorpresi dalle mie parole. Ho avuto un piccolo infortunio, mi sono ripreso, ho giocato molte partite e non mi sono mai risparmiato. Sono crollato mentalmente e ho avuto uno sfogo. Mi scuso ancora e chiedo ai tifosi di sostenerci sempre“.