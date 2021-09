Napoli, Koulibaly: "Che bella vittoria"

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha deciso la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona con un gol al minuto 87. Grande soddisfazione per il difensore, capitano partenopeo, che ha così commentato la vittoria sulla Juventus:

“L’esultanza dopo il gol del 2-1? Ho visto i tifosi, è stato troppo bello. Volevo fotografare il momento, la vittoria è per loro che ci sono mancati per oltre un anno e vederli qua ci rende felici. La vittoria in rimonta? Sapevamo che a loro mancavano dei giocatori come a noi, ma loro sono una squadra forte con giocatori di talento. Peccato per il gol preso, ma abbiamo avuto la maturità giusta per riprenderla e siamo felici. Dobbiamo lavorare perché penso che possiamo fare ancora meglio. Il +8 sulla Juve? Troppo presto, noi non pensiamo a nessuno. Pensiamo a noi stessi, a vincere le nostre partite. Però dobbiamo continuare a vincere, a prendere esperienza. L’abbraccio a Insigne dopo il gol? Abbiamo un rapporto di amicizia, gli voglio bene e lui ne vuole a me. Questa è la riprova che siamo una squadra che pensa l’uno per l’altro”.

