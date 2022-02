Napoli: Koulibaly e Anguissa disponibili contro l'Inter

08-02-2022 12:01

Niente quarantena per il difensore e il centrocampista partenopei che quindi potranno essere convocati dal tecnico Spalletti per il big match del prossimo turno di campionato contro l’Inter.

I due giocatori infatti, non dovranno fare quarantena se il tampone sarà negativo: il Napoli segue esattamente lo stesso protocollo seguito con Bennacer e Kessié del Milan o con Barrow del Bologna.

Il match del Maradona sarà una di quelle partite fondamentali in ottica Scudetto e Spalletti potrà disporre di tutta la sua rosa al completo, tranne l’infortunato Hirving Lozano. E’ ovvio che la presenza di Koulibaly e Anguissa diano molte certezze al tecnico partenopeo: i due giocatori sono pedine chiave per il Napoli, la colonna centrale della squadra campana. Due elementi che sicuramente rinforzano le ambizioni per il titolo degli azzurri.

Cosa dice la regola sulla quarantena? Per gli atleti esiste una deroga dopo un accordo stipulato tra il governo e la FIGC. I calciatori che rientrano dalla Coppa d’Africa, se il tampone dovesse risultare negativo, potranno tornare subito a lavoro con i compagni di squadra. Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. O di Barrow al Bologna. Nessun isolamento neppure per Ounas.

