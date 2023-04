Napoli, l'agente di capitan Di Lorenzo: "D'accordo con De Laurentiis"

Nel momento caldo della stagione, Giuffredi ha detto che bisogna fermarsi con festeggiamenti e discorsi sui rinnovi.

04-04-2023 21:42

Il Napoli arriva dalla peggior partita della stagione, ovvero la sconfitta del Maradona per 4-0 con il Milan. Il vantaggio in campionato è sempre ampio, ma per i festeggiamenti non è ancora il momento. Di questo ne ha parlato anche Mario Giuffredi, agente del capitano Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono d’accordo con il presidente De Laurentiis, dobbiamo fermarci con i festeggiamenti e nel parlare dei rinnovi. Dobbiamo solo pensare a vivere partita dopo partita in modo positivo, adesso è giusto non parlare più di niente”. Stop quindi anche ai discorsi sul nuovo contratto.