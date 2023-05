Napoli, la festa continua: il programma per la gara-passerella dello stadio "Maradona" contro la Fiorentina

Un incredibile incrocio del destino per la formazione azzurra, che nel lontano 10 maggio 1987 sfidò proprio la Viola all'ex "San Paolo" nella sfida del primo titolo tricolore

06-05-2023 11:35

Come facilmente pronosticabile, la grande festa del Napoli per la conquista del terzo Scudetto proseguirà a lungo tempo. A cominciare dalla partita dello stadio “Diego Armando Maradona” contro la Fiorentina, in programma domenica 7 maggio con fischio d’inizio alle 18. Peraltro, quasi un incredibile incrocio di date e destino dal momento che proprio il 10 maggio 1987, gli azzurri di Ottavio Bianchi si aggiudicarono al “San Paolo” il loro primo titolo proprio contro i Viola (1-1, reti di Andrea Carnevale e Roberto Baggio).

Napoli-Fiorentina, la festa azzurra continua

Ci si attende ovviamente il tutto esaurito ed è per questo che è stato disposto il divieto di circolazione delle auto in una maxi isola da Fuorigrotta a piazza Garibaldi. Pubblico trascinato, peraltro, in queste ultime ore dalla chiamata a raccolta (diventata pleonastica vista la portata del successo) del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis:

“Domenica con la Fiorentina tutti al Maradona per la grande festa. Grazie a tutti. Mi avete sempre detto che volevate vincere e abbiamo vinto. Tutti insieme”.

Tutto esaurito al Maradona: le disposizioni

L’obiettivo delle disposizioni, già attuate dalla prefettura per la giornata di festa (poi rimandata) contro la Salernitana, è quello di creare una zona a traffico limitato che da Fuorigrotta porta al lungomare passando da piazza del Plebiscito. Tutto questo sfruttando il prolungamento di servizio dei trasporti pubblici della città di Napoli.

Napoli: i maxischermi sparsi per la città per assistere alla cerimonia Scudetto

Insomma, l’obiettivo è quello di varare un piano più morbido ed elastico per i cortei di festeggiamento con l’idea di piazzare maxischermi in determinate piazze cittadine per permettere di assistere alla cerimonia di premiazione dei Campioni d’Italia di mister Luciano Spalletti, in programma proprio a margine della partita contro la Fiorentina.