Napoli, la gaffe di Gigi D'Alessio è virale

Può capitare a tutti di sbagliare il nome di una persona, nello specifico di un giocatore. Ma al tempo dei social tutto viene amplificato, specie se la gaffe in questione avviene in diretta tv, se ti chiami Gigi D’Alessio e la gaffe riguarda il nome di un giocatore del Napoli, nello specifico Tiémoué Bakayoko. E’ successo al noto cantante napoletano durante la puntata di ieri a Tiki Taka, su Italia 1. E la cosa ha generato non poche reazioni nella rete dei social.

Gaffe Gigi d’Alessio: Bakayoko diventa Bayakoko

Il famoso cantante napoletano era collegato in diretta ieri notte, ospite di Piero Chiambretti a Tiki Taka. Si stava parlando della moviola di Napoli-Milan e nello specifico della doppia ammonizione costata l’espulsione di Tiémoué Bakayoko proprio pochi minuti dopo il gol di Mertens che aveva riaperto la partita. Chiamato in causa il tifosissimo azzurro Gigi D’Alessio dice la sua ma finisce per storpiare inevitabilmente il nome del centrocampista azzurro ex Milan e lo chiama “Bayakoko“. La cosa non sfugge a quel Pierino di Chiambretti che lo sottolinea tra l’ilarità degli altri ospiti in studio e dello stesso D’Alessio che ci ride sopra.

La gaffe di D’Alessio Bakayoko-Bayakoko vista dai social

Come detto la gaffe non è sfuggita all’orecchio caustico dei social che ha sottolineato comunque la simpatia della cosa: “Bayakoko (Gigi D’Alessio cit.) soffoco” scrive un follower con tanti smile del sorriso, qualcuno è incredulo: “Ditemi che anche voi avete sentito Gigi D’Alessio dire Baiacocò al posto di Bakaioko a Tiki Taka”. E così via in un crescendo di emoticon sorridenti. Salvo poi scoprire sempre in rete che sbagliare il nome di Bakayoko in Bayakoko è cosa abbastanza diffusa sia tra gli utenti di fede azzurra che su alcuni siti specializzati tra refusi e quant’altro, quasi come a “napoletanizzare” il cognome del centrocampista francese di origini ivoriane