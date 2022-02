Napoli, la richiesta per un big fa discutere: “Vale come Vlahovic”

27-02-2022 08:27

Una richiesta eccessiva oppure semplicemente il dento avvelenato per l’eliminazione dalla Europa League. Solo qualche giorno fa il Napoli ha dovuto dire addio alla competizione europea dopo essere stato battuto duramente in casa da un Barcellona, che almeno per una sera, è sembrata di nuovo la macchina da guerra che dominava in Europa.

Il Barcellona guarda in casa Napoli

La gara dello stadio Maradona però non è servita al Barcellona solo per guadagnare gli ottavi di finale di Europa League o per acquisire maggiore fiducia in vista del finale di stagione. Nel corso del doppio confronto Xavi ha anche avuto modo di ammirare Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è da anni uno dei migliori centrali in ambito europeo e forse mondiale, e la recente vittoria della Coppa d’Africa con la maglia del suo Senegal lo ha messo ancora di più al centro della discussione.

Napoli: 70 milioni per Koulibaly

Fare affare con il Napoli o meglio con il presidente Aurelio De Laurentiis non è però impresa semplice. In più di un’occasione Koulibaly è stato a un passo dall’addio ma da una parte il suo attaccamento alla maglia, dall’altro le richieste del presidente, hanno fatto sì che l’addio non si sia mai concretizzato. Anche al Barcellona è arrivata la solita richiesta, forse fuori mercato, 70 milioni di euro per il centrale senegalese. Praticamente lo stesso prezzo pagato dalla Juve per assicurarsi Dusan Vlahovic

Koulibaly: la richiesta del Napoli scatena i social

Il prezzo “affisso” per Kalidou Koulibaly sembra decisamente eccessivo rispetto all’età del giocatore che rischia di entrare nella fase calante della sua carriera, alta anche in considerazione del momento economico del calcio mondiale: “Koulibaly non andrà da nessuna parte – scrive Alvi – Nessuno lo prenderà mai se quello è il prezzo. Secondo me non è neanche giusto nei suoi confronti”. E sono altri a pensarla allo stesso modo: “Il problema è che ha un contratto che scade nel 2023, impossibile chiedere quel prezzo se vuoi cederlo”.

SPORTEVAI