Napoli, la rivincita di Lukaku: posta tutte le critiche e le offese ricevute e fa vedere tutti i suoi gol

Il belga rivive su Instagram i momenti chiave dello Scudetto: gol pesanti, critiche superate e numeri da protagonista nel video pubblicato sui social

La rinascita di Big Rom. Forse sarà pur stato ‘contro ogni previsione’, ma in realtà c’era chi però aveva creduto in lui sin da subito: Antonio Conte. Dall’Europeo giocato in chiaroscuro, un anno fa esatto, ad una stagione da incorniciare con il Napoli Campione di Italia. L’attaccante belga Romelu Lukaku fa un post sui social abbinando i titoli dei giornali che lo davano per ‘spacciato’ e ‘finito’ a tutti i gol decisivi segnati nel corso della stagione.

Lukaku si prende la sua rivincita con il Napoli Campione

Da “fantasma” a uomo Scudetto. Romelu Lukaku ha scelto Instagram per raccontare la sua stagione con la maglia del Napoli, un’annata iniziata tra dubbi e critiche, ma terminata con lo Scudetto cucito sul petto.

Il bomber belga ha ripubblicato una selezione di video e momenti chiave del campionato, accompagnata da un messaggio forte e diretto: “Contro ogni previsione. Ma abbiamo fatto il lavoro.” Dai titoli impietosi dello scorso anno che lo definivano “Piccolo fantasma” agli errori sotto porta che avevano fatto discutere, fino alla riscossa contro le big del campionato.

Gol decisivi contro le grandi: la firma dello Scudetto

Nel post pubblicato sui social, Lukaku ha raccolto i momenti più esaltanti della sua stagione: le reti contro Milan, Roma, Atalanta, Juventus e il Genoa. Proprio contro i liguri ha segnato il gol che ha sigillato matematicamente lo Scudetto: una corsa in contropiede da manuale che ha fatto esplodere il Maradona.

Tra le giocate determinanti anche il rigore decisivo nel 2-1 contro la Juventus, il gol del 2-0 contro il Milan e la zampata finale nel rocambolesco 3-2 di Bergamo. Senza dimenticare i 10 assist, come quello per Raspadori che ha deciso il derby del Sud.

Stagione da protagonista: 14 gol e 10 assist in Serie A

I numeri parlano chiaro: Romelu Lukaku ha chiuso la Serie A con 14 reti e 10 passaggi vincenti, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo. Con i gol messi a segno quest’anno, l’attaccante ha raggiunto quota 406 gol in carriera tra club e nazionale.

Il suo rendimento è stato apprezzato non solo dai tifosi, ma anche dai compagni di squadra: tra i like al post compaiono quelli di Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Alex Meret.

Futuro azzurro con De Bruyne: il Belgio parla napoletano

Lukaku ora si gode il meritato riposo estivo, ma il futuro promette scintille. Nella prossima stagione, infatti, condividerà lo spogliatoio del Napoli con l’amico e compagno di nazionale Kevin De Bruyne, pronto a raggiungerlo all’ombra del Vesuvio. Un’ulteriore iniezione di talento per un Napoli che punta a restare protagonista in Italia e in Europa.

