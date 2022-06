Napoli, l'ag. Politano tuona: "Vogliamo andare via"

10-06-2022 13:36

L’agente di Matteo Politano ​Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss ribadendo la volontà del proprio assistito di lasciare Napoli dato che non sente più la fiducia dell’allenatore.

L’esterno classe 1994 ex Inter e Sassuolo piace al nuovo Valencia di Gattuso, e il procuratore non ha escluso questa ipotesi. Queste le sue parole:

“La questione è davvero semplice. Dopo Napoli-Fiorentina non c’è più stato il rapporto di fiducia con il tecnico. Ha avuto questa sensazione, a fine stagione abbiamo comunicato a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia e che se ci saranno possibilità di uscita le prenderemo in considerazione. C’è il mercato, c’è un problema e se si può risolvere è nell’interesse di tutti.

Ritrovare il feeling con Spalletti? Non è la cosa più importante, in questo momento è l’opzione B. Il ragazzo vorrebbe andarsene altrove dato che non sente la fiducia del mister. Poi è ovvio che se rimarrà al Napoli lo farà con la testa corretta, da grande professionista quale è sempre stato. Con Giuntoli e Spalletti ne abbiamo discusso. Abbiamo manifestato loro il nostro pensiero, che penso sia un pensiero normale. Valencia? Gattuso è un suo grande fan dunque se il Valencia chiamasse prenderemo tutto in grande considerazione, anche dato che si tratta di una grande piazza”.

