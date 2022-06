Napoli: l'agente di Mario Rui parla in vista della prossima stagione

10-06-2022 14:01

Inizia a prendere forma il Napoli di Spalletti per quanto riguarda la prossima stagione.

Dopo l’acquisto importante di Khvicha Kvaratskhelia, soprannominato il Messi georgiano, oggi ha parlato l’agente di Mario Rui che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul proprio assistito.

Mario Rui è in forza alla squadra campana dal 2017 e ha fino adesso collezionato 131 presenze condite da 3 gol. Negli scorsi giorni si era infatti sparsa la voce che il terzino portoghese volesse accasarsi alla Lazio, dove ritroverebbe Maurizio Sarri, suo grande estimatore.

Queste le parole di Mario Giuffredi: “Mario Rui resta sicuramente al Napoli al 100%, anche se in giro leggo notizie false. Lui e Di Lorenzo sono due punti fissi del prossimo anno. Sono certo che Parisi non verrà a Napoli quest’anno perché la squadra di Spalletti, in quel ruolo è coperta”.

