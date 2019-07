Napoli, lascialo perdere: non fa la differenza

Mentre a Dimaro la squadra lavora per trovare la migliore condizione fisica per affrontare la nuova stagione Giuntoli e lo staff dirigenziale del Napoli sono al lavoro per potenziare la rosa da mettere a disposizione di Ancelotti. Il sogno è sempre James Rodriguez, che seppure fra molte difficoltà sembra essere veramente ad un passo. C’è però anche un altro giocatore importante che sta scatenando la fantasia dei tifosi partenopei, ovvero l’argentino Mauro Icardi, in rottura con l’Inter.

Macché top – Nonostante le smentite di facciata la trattativa c’è sul serio, con le frecciate di De Laurentiis a Wanda Nara e i sotterfugi per convincere l’argentino. C’è però chi sconsiglia l’acquisto al club azzurro, si tratta del giornalista del Corriere della Sera Guido De Carolis, che parlando in radio ha affermato: “L’Inter non ha problemi a cederlo al Napoli, anzi piuttosto che cederlo alla Juventus preferirebbero darlo alla squadra azzurra. Il problema è la città perchè Icardi non vorrebbe lasciare Milano e quindi moglie e figli. Una clausola Icardi ce l’ha, è valida solo per l’estero ed è di 110 milioni, ma non è arrivata alcuna offerta. Questo significa che Icardi non è un top player altrimenti i club di prima fascia lo avrebbero preso”.

Destino segnato – Quello che è certo è che Icardi non farà più parte del progetto tecnico dell’Inter. Marotta era già stato sufficientemente chiaro con le sue dichiarazioni sul bomber e Nainggolan, ma il fatto che anche nel ritiro in Svizzera il neo-tecnico interista Antonio Conte lo tenga perennemente in disparte non fa altro che avvicinare il suo addio.

SPORTEVAI | 12-07-2019 11:21