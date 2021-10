Napoli: le ultime su Lobotka e Ounas

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Come riporta il sito ufficiale del club, gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18).

Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Ounas.

Nulla da fare per Lobotka, il calciatore non ha ancora recuperato e sarà ancora fuori per la prossima sfida di campionato, alla ripresa contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Anche Ounas non sarà del match, il calciatore franco algerino sta facendo ancora palestra e terapia per tornare quanto prima a disposizione di Luciano Spalletti che punta molto su di lui per il prosieguo stagionale.

Fortunatamente per mister Spalletti, la settimana prossima torneranno i nazionali e si farà sul serio per preparare la sfida ai granata.

OMNISPORT | 08-10-2021 13:53