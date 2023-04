Napoli, Lecce nel mirino: torna Bereszynski, terapie per Osimhen e Olivera

Seduta d'allenamento mattutina per la formazione di Spalletti, che vuole subito cancellare il capitombolo interno per 0-4 contro il Milan

04-04-2023 13:44

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio “Via del Mare” per la ventinovesima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bartosz Bereszynski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Per Matias Olivera, terapie e lavoro in piscina. Terapie per Victor Osimhen.